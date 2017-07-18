Владимир Езерский: В «Зените» не позволили Луческу себя проявить

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Владимир Езерский подвел итоги работы специалиста Мирчи Луческу в санкт-петербургском «Зените».

«Мне кажется, Луческу доказал, что он специалист высокой квалификации. Причем доказал он это не только на Украине, а и во всех чемпионатах, в которых работал. Все команды, в которых он работал, всегда достигали успехов.

С «Зенитом» ему просто не хватило времени. Руководство питерского клуба, возможно, и имеет большие финансы, но не имеет терпения и силы воли. Они не понимают футбольных людей. Нужно было слушать тех людей, которые взялись за дело. Мирча давно всем все доказал. Просто в случае с «Зенитом» не хватило времени и терпения со стороны клуба.

Если взять «Шахтер», то здесь было мало того, что президент вкладывает большие средства. Луческу воспитывал целые поколения игроков. У него была такая позиция: брать молодых, развивать их и продавать за хорошие деньги. Мне кажется, дай ему в «Зените» время, он бы построил там схожий механизм. Выбрать футболиста Луческу умеет — у него хороший вкус на игроков. К сожалению, в «Зените» ему не дали проявить себя», — цитирует Езерского «Террикон».