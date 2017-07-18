Елена Безденежных: Родригес - звезда европейского баскетбола

Вице-президент компании «Норильский Никель» - генерального спонсора БК ЦСКА - Елена Безденежных прокомментировала подписание контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.

«Родригес – звезда европейского баскетбола, один из сильнейших игроков своего амплуа, игрок, завоевавший множество командных и индивидуальных титулов в ходе карьеры. Верим, что он войдет в число лидеров нашей команды и поможет ей прийти к большим победам», – приводит слова Безденежных официальный сайт армейцев.

Напомним, Родригес Родригес подписал с ЦСКА контракт по схеме «2+1». Прошедший сезон испанец провел в составе «Филадельфии».