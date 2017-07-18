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Александр Фролов: Хабаровск находится далеко, но перелеты - часть работы

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Нападающий «Амура» Александр Фролов поделился ожиданиями от нового сезона.

«Есть опытные ребята, есть много молодых и хороших. Только прилетел 10 минут назад, не успел ни познакомиться, ни поздороваться. Успел паре человек сказать «привет». Надеюсь, что познакомлюсь со всеми или позже сегодня, или завтра на тренировке. 

Немного смущало, что Хабаровск находится далековато и много перелетов в течение сезона, но тот же Виталик Атюшов, который играет здесь уже несколько лет, хорошо себя чувствует. И я понял, что в перелётах ничего страшного нет, это часть работы. 

Тренировки начнутся с завтрашнего дня. Сейчас надо пройти медосмотр, и не знаю, успею сегодня или нет, но завтра – точно. Конечно, я хочу показать, что я могу, выложиться по полной и быть полезным, насколько могу, команде. Это задача любого хоккеиста – стараться стать лучше каждый день, и не важно сколько тебе лет, нужно отдаваться полностью», — приводит слова Фролова официальный сайт «Амура».

Напомним, Фролов подписал контракт с хабаровским клубом на один год.

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