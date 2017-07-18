Сергей Шавло: «Спартак» будет делать трансферы ближе к Лиге чемпионов

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что красно-белые будут совершать приобретения в конце трансферного окна.

«Трансферный рынок сейчас перегрет, поэтому трудно найти качественных игроков за адекватные деньги. Наверняка «Спартак» будет усиливаться, но вынужден выверять каждый шаг, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Плюс финансовый фэйр-плей УЕФА сдерживает.

Поэтому новых трансферов стоит ждать ближе к Лиге чемпионов и закрытию летнего трансферного окна, когда футболисты и их агенты будут в более жестких временных рамках по трудоустройству, поэтому станут чуть сговорчивее», — приводят слова Шавло «Известия».