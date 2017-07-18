Андрей Сергеев: Считают себя крымчанином

Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев рассказал о связи с Крымом.



«Считаю себя крымчанином, хотя в юном возрасте и переехал в Нижнекамск. Но готовился к сезону не в родном Симферополе. Подавляющее большинство людей, которые жили в Крыму, считали себя русскими, поэтому его возвращение в Россию меня ничуть не удивило — это было всего лишь восстановлением исторической справедливости. К слову, не исключаю, что после завершения своей карьеры вернусь на малую родину — Симферополь мне очень дорог. Как, впрочем, и Нижнекамск.



Здесь много ребят из Нижнекамска. Такова особенность «Нефтехимика». Куликов, Якимов, Фазылзянов, другие молодые парни — воспитанники нашей, нижнекамской, школы. Это показатель работы всей хоккейной вертикали города, нашего руководства. Считаю, было бы здорово, если бы в каждой команде КХЛ было бы столько доморощенных хоккеистов», — приводит слова Сергеева Russia-Hockey.