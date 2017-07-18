Виталий Стаценко: Парочку насекомых в матче с Японией я проглотил

Голкипер сборной России по водному поло Виталий Стаценко прокомментировал победу над сборной Японии со счетом 15-8 на чемпионате по водным видам спорта в Будапеште.

«Эмоции самые положительные. Команда приняла меня хорошо. Все мне здесь очень нравится. Надеюсь, с этим коллективом мы добьемся призовых мест. Легких соперников не бывает никогда. Все мы сегодня бились, показывали, что можем, и вот отсюда такой хороший результат.

Мешали ли насекомые? Ну, парочку проглотил. Вкусные. Конечно, если у кого-то существует боязнь насекомых, то находиться в бассейне было бы очень трудно. Но у меня такого нет, так что все нормально. Я весь в игре был и ничего вокруг не замечал», — цитирует Стаценко «Весь спорт».