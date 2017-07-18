Щесны прибыл в «Ювентус»
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».
Как сообщает официальный туринского клуба, соглашение будет заключено на два года. Стоимость сделки составит 18 миллионов евро.
👍 Look who's just landed! pic.twitter.com/EMVXOo0hTp— JuventusFC (@juventusfcen) 18 июля 2017 г.
В прошлом сезоне Щесны на правах аренды выступал в «Роме, принял участие в 39 матчах и пропустил 41 гол.
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