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Щесны прибыл в «Ювентус»

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».

Как сообщает официальный туринского клуба, соглашение будет заключено на два года. Стоимость сделки составит 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Щесны на правах аренды выступал в «Роме, принял участие в 39 матчах и пропустил 41 гол. 

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