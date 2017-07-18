Щесны прибыл в «Ювентус»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».

Как сообщает официальный туринского клуба, соглашение будет заключено на два года. Стоимость сделки составит 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Щесны на правах аренды выступал в «Роме, принял участие в 39 матчах и пропустил 41 гол.