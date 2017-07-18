Сергей Прядкин: Семин подошел после Суперкубка и сказал «Я за видеоповторы!»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин стал гостем редакции «Советского спорта». Функционер ответил на вопросы журналистов отдела футбола.

- После матча за Суперкубок Юрий Семин что-то яро вам высказывал.

- Он подошел ко мне с фразой «Адриано надо было удалять». Я говорю: «Юрий Палыч, ну не я судья. Я отвечаю за организацию, а за судейство – соответствующие органы. Возьмите медаль, а потом поговорим об этом». И тут же Семин говорит: «Я за видеоповторы, нам надо вводить видеоповторы!». На пресс-конференции он эту тему продолжил. А в целом, мне понравилась организация Суперкубка. И церемонию открытия мы вовремя провели, и подиум соответствующий собрали. Мы в последний момент решили сделать награждение по аналогии с еврокубками. Антураж вокруг матча понравился. Конечно, в регионах такие матчи надо тоже проводить, тут у нас с Виталием Мутко разные мнения. Он считает, что финалы кубковых турниров нужно проводить в «Лужниках».