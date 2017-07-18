Сергей Прядкин: Семин подошел после Суперкубка и сказал «Я за видеоповторы!»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин стал гостем редакции «Советского спорта». Функционер ответил на вопросы журналистов отдела футбола.
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После матча за Суперкубок Юрий Семин что-то яро вам высказывал.
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Он подошел ко мне с фразой «Адриано надо было удалять». Я говорю: «Юрий Палыч,
ну не я судья. Я отвечаю за организацию, а за судейство – соответствующие органы.
Возьмите медаль, а потом поговорим об этом». И тут же Семин говорит: «Я за
видеоповторы, нам надо вводить видеоповторы!». На пресс-конференции он эту тему
продолжил. А в целом, мне понравилась организация Суперкубка. И церемонию открытия
мы вовремя провели, и подиум соответствующий собрали. Мы в последний момент решили
сделать награждение по аналогии с еврокубками. Антураж вокруг матча понравился.
Конечно, в регионах такие матчи надо тоже проводить, тут у нас с Виталием Мутко
разные мнения. Он считает, что финалы кубковых турниров нужно проводить в «Лужниках».