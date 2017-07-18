Сергей Прядкин: Мы разрешаем фанатам вывешивать баннеры, а они…
Президент РФПЛ Сергей Прядкин стал гостем редакции «Советского спорта». Функционер ответил на вопросы журналистов отдела футбола.
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На матче фанаты обеих команд вывесили не относящиеся к футболу баннеры (против фильма
«Матильда» Алексея Учителя – прим. Ред.).
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Это неприятно уже потому, что не имеет ничего общего со спортом. Я просто не понимаю
действия фанатских объединений. В Черкизово я приехал за три часа до матча, ко мне
подошел Александр Мейтин и доложил по поводу одного баннера. Спартаковцы
попросили вывесить несанкционированный баннер, посвященный гибели своего друга.
Я попросил фанатских руководителей показать растяжку. Ничего там имперского, никаких
расистских замашек не было. Я разрешил и попросил достойно вести себя, это открытие
сезона. А видите, как получилось...