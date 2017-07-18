«Динамо СПб» подписало трех нападающих

Экс-нападающие балашихинского «Динамо» Станислав Кондратьев, Андрей Бирюков и Савелий Ильин подписали контракты с «Динамо СПб».

Кондратьев заключил соглашение с клубом на два года, Бирюков – на один, а Ильин находится в Петербурге на просмотровом контракте.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо Балашиха» выиграло Братину, одолев в финале «Торпедо» из Усть-Каменогорска . Счет в серии 4-0.

Ранее стало известно, что команда из Балашихи не будет выступать в новом сезоне ВХЛ из-за финансовых проблем.