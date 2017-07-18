Сергей Прядкин: Кто-то недоволен календарем? Под всех подстроиться невозможно

Президент РФПЛ Сергей Прядкин стал гостем редакции «Советского спорта». Функционер ответил на вопросы журналистов отдела футбола.

- Календарем многие недовольны. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже негативно высказался.

- У нас не бордельер, в хорошем смысле слова. Что значит Муравьев высказался? Клуб должен официально обратиться к нам с просьбой, почему мы приняли такое решение. При составлении календаря все клубы находились в равных условиях. Тогда давайте выслушаем остальных 15 участников чемпионата. Половина из них точно просила бы лучший календарь для себя. Мы не можем дать одной команде семь матчей сыграть на выезде, а потом столько же дома. Кто-то хочет играть зимой в южных регионах, а осенью – наоборот. Но вот вам пример: в прошлом году «Локомотив» поменялся кругами с «Томью», а оказалось, что в Томске было тепло, а в Москве – дубак! Нормально? Все погодные условия предусмотреть невозможно. И главное: календарь составлялся по таблице Бергера. И там множество условий, которые нужно соблюсти. Проще говоря, подстройся мы под желания одной из команд, то сильно пострадали бы остальные.