Сергей Прядкин: Кто-то недоволен календарем? Под всех подстроиться невозможно
Президент РФПЛ Сергей Прядкин стал гостем редакции «Советского спорта». Функционер ответил на вопросы журналистов отдела футбола.
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Календарем многие недовольны. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже негативно
высказался.
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У нас не бордельер, в хорошем смысле слова. Что значит Муравьев высказался?
Клуб должен официально обратиться к нам с просьбой, почему мы приняли такое решение.
При составлении календаря все клубы находились в равных условиях. Тогда давайте
выслушаем остальных 15 участников чемпионата. Половина из них точно просила бы лучший
календарь для себя. Мы не можем дать одной команде семь матчей сыграть на выезде,
а потом столько же дома. Кто-то хочет играть зимой в южных регионах, а осенью –
наоборот. Но вот вам пример: в прошлом году «Локомотив» поменялся кругами с «Томью»,
а оказалось, что в Томске было тепло, а в Москве – дубак! Нормально? Все погодные
условия предусмотреть невозможно. И главное: календарь составлялся по таблице Бергера.
И там множество условий, которые нужно соблюсти. Проще говоря, подстройся мы под
желания одной из команд, то сильно пострадали бы остальные.