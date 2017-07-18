Сергей Прядкин: Подписка на «Лигу ТВ» упала на 70-75 процентов

Глава РФПЛ Сергей Прядкин – о «Матч ТВ» и желании поднять цену телеправ на 50 процентов.

- РФПЛ хочет, чтобы «Матч ТВ» платил за права на чемпионат России на 50% больше. На чем основано это желание?

- Вы были на пресс-конференции, когда я это сказал? Тогда расскажу, как было. Представьте, встает журналист из одной экономической газеты и говорит: «Что бы вы хотели относительно телеправ?». Я отвечаю: «Хотел бы процентов на 50 поднять цену». И все, пошли разговоры. Поэтому поясняю: то, что мы делали несколько лет назад, затянулось. Когда у нас была «Лига-ТВ», мы были за платную форму сотрудничества. Потому что иных денег для клубов не заработаешь. Мы, конечно, благодарны «Газпром-Медиа», что он платит эти деньги, но это не рыночные средства. И в этом сегменте мы серьезно не добираем. Тогда, в «Лиге-ТВ», основываясь на том, что мы делали по платной подписке, планировали выйти на миллион подписчиков. В совете директоров сидели такие монстры, как Керимов, Гинер, Дюков, Федун и другие. Все люди, знающие бизнес. Понимали, что первое время будет сложно, но решили, как говорится, двигаться step by step. Проект просуществовал примерно три года. И в последние годы мы дошли до 400 тысяч подписчиков. Хотя у того же «НТВ-Плюс» в свое время их не превышало 160-170 тысяч. В общем, дошли до 400 тысяч человек. Но дальше был создан спортивный монстр («Матч ТВ». – Прим. Ред.). И подписка, естественно, …

- … была убита.

- Вы говорите правду, но это звучит резко. Я скажу, что сейчас она на 70-75 процентов упала. Что неудивительно, если ты показываешь пять-шесть матчей в туре бесплатно по общедоступному каналу.

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