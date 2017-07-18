Сергей Карасев: Постараемся, чтобы после дерби не было разговоров о судействе

Российский арбитр Сергей Карасев, назначенный обслуживать встречу первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком», поделился ожиданиями от матча.

«Много болельщиков. Хороший стадион, поле. «Динамо» вернулось в Премьер-Лигу, все ждут от команды результатов, а «Спартак» — чемпион. Такая интрига! Постараемся сделать все, чтобы о нас, судьях, не говорили после матча», - приводит слова Карасева «Российская газета».

Напомним, матч «Динамо» - «Спартак» состоится 18 июля, начало в 19:30 по московскому времени.