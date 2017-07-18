Сергей Прядкин: Если Газзаев приведет покупателя телеправ на 200 млн, половину отдадим ему

Глава РФПЛ Сергей Прядкин – о предложении Газзаева перед выборами в президенты РФС.

- Газзаев обещал, что заработает 200 млн евро на телеправах в случае избрания его президентом РФС.

- Видел его недавно, кстати. И сказал следующее. Если он найдет нам кого-то за 200 млн евро, то, пусть такого и никогда не было, но в качестве исключения мы бы заплатили ему 50 процентов от этой суммы. Думаю, клубы бы меня поддержали.

- Но другого вещателя-то нет.

- Вот вам и ответ. Если бы было несколько других каналов, желающих показывать футбол, это рождало варианты. Например, раньше у нас не было прямым денег с «Первым каналом», был только 12 минут рекламы. И только за это лига зарабатывала примерно 16 млн долларов.

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