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Сергей Прядкин: Со следующего сезона будет введен не только новый лимит, но и, возможно, потолок зарплат

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава РФПЛ Сергей Прядкин – о грядущих реформах.

- Что будет с лимитом?

- РФПЛ поддержала предложение Гершковича – «10+15» в заявке. Дальше продолжается работы по критериям лимита. Например, легионер должен выходить в 50-и процентах матчей своей команды, выступающей в топ-10 лиг. Или легионер должен был провести не менее пяти игр в групповом этапе Лиги чемпионов. Возможны разные конфигурации лимита «8+17», «9+16».

- А с потолком зарплат?

- В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков. Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В сентябре-начале октября объявим все грядущие реформы – и по лимиту, и по потолку зарплат.

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