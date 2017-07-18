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Сергей Карасев: Лично я не против видеоповторов

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о введение видеоповторов на матчах РФПЛ.

«Надо посмотреть на опыт Европы, а через год после чемпионата мира руководство, наверное, примет такое решение. В этом нет ничего плохого. Так же было с введением дополнительных судей, системы определения, пересек ли мяч линию ворот. Все это недавно появилось, но уже кажется неотъемлемой частью футбола. Если в сложной ситуации судья принял неверное решение, команда может не пройти, например, в следующую стадию. Нужно несколько секунд, чтобы видеоассистент поменял решение. Зато никто не говорит о судействе.

Должно пройти время, чтобы все дошло до автоматизма. Проблема в выборе определенного угла просмотра. Бывает, только с третьего ракурса можно определить, был ли фол. Тут видеорефери должен быстро сказать оператору, с какой камеры ему нужен повтор. Пока на этом теряется время. 

Например, когда мы судили первую лигу, ребята с улыбкой показывали этот жест — чертили экран. Многие игроки, я слышал, не против видеоповторов. Неправильные решения — это плохо и для судей, из-за чего их карьера под угрозой, и для футболистов», — цитирует Карасева «Российская газета».

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