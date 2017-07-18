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Сборная России выиграла золото в технической программе

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Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.

За свое выступление российская команда получила от судей 96,0109 балла. Серебро завоевала сборная Китая (94,2165), бронзу – Япония (93,1590).

За сборную России выступали: Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.

Теперь на счету России четыре золота чемпионата мира по водным видам спорта. Россия занимает второе место в общекомандном зачете.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Синхронное плавание

Команда

Техническая программа

1. Россия – 96,0109

2. Китай – 94,2165

3. Япония – 93,1590

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