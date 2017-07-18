Сегодня в матче первого тура премьер-лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком». Начало встречи – в 19.30 (мск).

Противостояние этих команд в российский период насчитывает 53 матча: 27 побед у «Спартака», 10 – у «Динамо», при 16 ничьих, разница мячей – 93:62 в пользу красно-белых.

Отметим, что в последние годы «Спартак» крайне удачно играет с «Динамо». Так, в последних десяти встречах – восемь побед, одна ничья и одно поражение. «Спартак» выиграл пять последних гостевых матчей с «Динамо». А последнее поражение в гостях от бело-голубых красно-белые потерпели в 2008 году.