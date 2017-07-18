Татьяна Покровская: Раньше не было команды, а теперь есть

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала победу россиянок на чемпионате мира в Будапеште в технической программе.

«В квалификации у нас была разминка, а сейчас уже девочки собрались. Я все кричала, что нет команды, а теперь она есть, есть смена поколений. Вот так команды и появляются. В открытом бассейне выступать нам непросто, солнце слепит девчонкам глаза. Я хочу сказать спасибо людям из Таганрога, которые помогли нам подготовиться к таким условиям. Я девчонок в Таганрог отвезла, и мы там тренировались.

Здесь в технической программе китаянки выступают под русскую мелодию, но знаете, что они сделали в комбинированной? Девчонки так расстроились, они просили меня больше никогда не показывать эту программу, и тут китаянки взяли ту же самую музыку… Она не эксклюзивно для нас написана, мы ее нашли в Интернете, но даже там, где я меняла темп, он тоже изменен. Обидно», — цитирует Покровскую «Р-Спорт».