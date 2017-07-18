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Дмитрий Курбатов: Канада высказала пожелание сыграть контрольный матч перед Олимпиадой

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о планах подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане.

«Рабочий план подготовки есть: в нем есть договоренность с корейцами и высказанное пожелание от канадцев. Более подробно пока говорить не готов, потому что это прерогатива тренерского штаба и руководства сборной», – приводит ТАСС слова Курбатова.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с США, Словакией и Словенией.

Добавим, что подготовительный сбор российской команды начнется 24 января и пройдет сначала в Новогорске, потом в Сеуле.

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