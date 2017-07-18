Виктор Булатов: У «Спартака» не будет проблем с эмоциями в сегодняшнем матче

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов – о столичном дерби «Динамо» - «Спартак».

- Евгений Ловчев выказал мнение, что «Спартаку» может не хватить эмоций в этом матче, потому что игроки выплеснули их в Суперкубке. А для «Динамо» - это первый матч. Да еще с таким соперником. Согласны?

- Эмоции выплеснули, это с одной стороны, но с другой – эта игра помогла спартаковцам вкатиться в сезон. Всегда тяжело играть первый матч без игрового тонуса. Так что не думаю, что у «Спартака» в этом плане будут проблемы. Тем более надо учесть, что спартаковцы победили, а победа только добавляет эмоций. Тогда и организм быстрее восстанавливается. Вот если бы «Спартак» проиграл.

Матч 1-го тура премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» пройдет сегодня на «Арене Химки». Начало в 19.30.