Доменико Кришито: Перелет в Хабаровск был худшим событием в жизни

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о поездке в Хабаровск на матч перового тура РФПЛ против СКА.

«Перелет в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни. Так что после восьмичасового перелета прогулка перед сном пошла на пользу, но это уже все в прошлом. Когда выходишь на поле, то выкладываешься на 100% и не думаешь о дороге и о том, что не выспался. Было важно оставаться сфокусированным на футболе, и нам это удалось. Возможно, мы не показали своей лучшей игры, но матч получился хорошим. Для нас важен счет и три очка, тем более мы хотели начать сезон с победы.

Сейчас готовимся к матчу с «Рубином». Играем дома, перед своими болельщиками, поэтому тоже хотим заработать очередные три очка. Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку. Конечно, прибавилось больше обязанностей, но я к этому готов», - приводит слова Кришито радио «Зенит».