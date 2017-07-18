В StarCraft II появится событие «Трофейный фонд»

19 июля в StarCraft II стартует событие «Трофейный фонд».



Пользователи, которые приобрели доступ к «Трофейному фонду» любимой расы, смогут получать разнообразные награды за участие в многопользовательских и совместных играх.



25% от всей выручки события будет направлено на поддержку киберспортивного движения StarCraft II, причем первые 200 000 долларов войдут в призовой фонд WCS Global Finals, который состоится на BlizzCon 2017.

В трофейный фонд BlizzCon 2017, разделенный на три фазы, входит свыше 70 новых предметов: граффити, смайлики, эксклюзивные портреты, а также первые в StarCraft II облики для всей армии.