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В StarCraft II появится событие «Трофейный фонд»

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19 июля в StarCraft II стартует событие «Трофейный фонд».

Пользователи, которые приобрели доступ к «Трофейному фонду» любимой расы, смогут получать разнообразные награды за участие в многопользовательских и совместных играх.

25% от всей выручки события будет направлено на поддержку киберспортивного движения StarCraft II, причем первые 200 000 долларов войдут в призовой фонд WCS Global Finals, который состоится на BlizzCon 2017.

В трофейный фонд BlizzCon 2017, разделенный на три фазы, входит свыше 70 новых предметов: граффити, смайлики, эксклюзивные портреты, а также первые в StarCraft II облики для всей армии.

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