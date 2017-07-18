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Карасев рассудит ЦСКА и «Локомотив»

Источник:  РФСКомментарии

Стали известны судейские назначения на матчи второго тура РФПЛ-2017/18.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом», который состоится 21 июля, обслужит бригада Сергея Карасева.  Помогать ему на бровках будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ), инспектор - Алексей Спирин (Москва).

Остальные матчи второго тура РФПЛ обслужат следующие бригады:

21 июля (пятница)

«Анжи» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин Максим (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

22 июля (суббота)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Краснодар» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

23 июля (воскресенье)

«Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

24 июля (понедельник)

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

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