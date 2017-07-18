Матч Открытия ВХЛ пройдет без действующего чемпиона

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ВХЛ пополнилась пятью клубами В следующем сезоне в чемпионате ВХЛ примут участие пять новых команд – три из России и две из Китая. Впервые в чемпионате Высшей хоккейной лиги примут участие «Металлург» (Новокузнецк), «Горняк» (Учалы), ЦСК ВВС (Самара). А также две китайских команды – «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин), и «Ценг Тоу» (Цзилинь).

Бруно Мраз: «Металлург» - команда с большой историей Форвард Бруно Мраз прокомментировал свой переход в новокузнецкий «Металлург».

«Кузня» подписала форварда сборной Словакии Новокузнецкий «Металлург» подписал однолетний контракт со словацким нападающим Бруно Мразом, сообщается на официальном сайте клуба.

«Кузня» подписала вратаря Касутина Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с вратарем Иваном Касутиным, сообщается на официальном сайте клуба.

«Барыс» подписал защитника Маклюкова и нападающего Шевченко «Барыс» официально объявил о переходе защитника Алексея Маклюкова и нападающего Дмитрия Шевченко. Оба игрока провели минувший сезон в системе московского «Динамо».

ХК «Сочи» подписал вратаря из ВХЛ ХК «Сочи» подписал двусторонний контракт с вратарем пензенского «Дизеля» Петром Кочетковым, сообщается на официальном сайте клуба из ВХЛ.

«Автомобилист» подписал обладателя Братины Пилипенко «Автомобилист» подписал двусторонний контракт на два года с нападающим Кириллом Пилипенко, сообщается на официальном сайте клуба.

Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в Новокузнецке Новичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.

«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня» Обозреватель «Советского спорта» задал несколько вопросов председателю Совета директоров китайского клуба КХЛ Билли Нгоку.

Билли Нгок: Думаю, что спонсорами китайских команд в ВХЛ станут также компании из США и Канады Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

Билли Нгок: К 2022 году в ВХЛ будет десять китайских команд Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»? Во вторник Ассоциация хоккея Китая и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве, решив создать на базе ВХЛ новый международный турнир.

Сергей Зиновьев: Надеемся укрепиться игроками из КХЛ Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о подготовке команды к дебютному для нее сезону ВХЛ.

Касутин будет выступать за «Кузню» Состав новокузнецкого «Металлурга» пополнится вратарем Иваном Касутиным, сообщил официальный твиттер клуба.

Константин Симчук войдет в тренерский штаб «Кузни» Тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» пополнит известный в прошлом вратарь Константин Симчук, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.

Американцы уверены: этот русский заменит в «Чикаго» Панарина 70-й номер драфта НХЛ Андрей Алтыбармакян – о «Чикаго», СКА и комментариях американских болельщиков.

«Кузня» проведет сбор в Сочи и примет участие в турнирах в Нижнем Новгороде и Петербурге Стал известен план подготовки новокузнецкого «Металлурга» к предстоящему сезону ВХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» официально допущен до участия в чемпионате ВХЛ Металлург» из Новокузнецка, ранее выступавший в КХЛ, допущен до участия в чемпионате ВХЛ.

Вячеслав Быков: Не думаю, что школа «Кузни» может распасться, но мы должны им помочь Известный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал мнение, что с исключением новокузнецкого «Металурга» из КХЛ этот клуб может потерять свою школу.