Матч Открытия ВХЛ пройдет без действующего чемпиона
Чемпионат ВХЛ начнется 8 сентября в Усть-Каменогорске.
Высшая хоккейная лига начнет чемпионат 8 сентября поединком между победителем регулярного чемпионата-2016/17 «Торпедо» и серебряным призером всероссийского соревнования-2016/17 «Зауральем». Матч пройдет на домашней площадке «Торпедо» - в Усть-Каменогорске.
Напомним, что действующий чемпион ВХЛ – «Динамо» (Балашиха) – прекратил свое существование в связи с реорганизацией московского «Динамо».
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