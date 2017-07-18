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Матч Открытия ВХЛ пройдет без действующего чемпиона

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионат ВХЛ начнется 8 сентября в Усть-Каменогорске.

Высшая хоккейная лига начнет чемпионат 8 сентября поединком между победителем регулярного чемпионата-2016/17 «Торпедо» и серебряным призером всероссийского соревнования-2016/17 «Зауральем». Матч пройдет на домашней площадке «Торпедо» - в Усть-Каменогорске.

Напомним, что действующий чемпион ВХЛ – «Динамо» (Балашиха) – прекратил свое существование в связи с реорганизацией московского «Динамо».

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