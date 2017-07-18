Никита Медведев: Матч с «МЮ» в гостях был самым запоминающимся

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поделился впечатлениями от матча на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед», играя за «Ростов» в Лиге Европы.

«Очень помогли родные трибуны в «Ростове», они гнали вперед. Конечно, это было для меня что-то новое – так же как дебют в РФПЛ – но больше интерес, а не страх. Ну, если «Манчестер Юнайтед» бояться, на игру вообще можно было не приезжать. Да, там играют мировые звезды, но они обычные люди. На первый матч мы вышли с небольшим волнением – поэтому вначале «МЮ» нас немного «душил». А потом ребята собрались, стали держать мяч и поняли, что с такой командой вполне можно играть на равных, если чувствовать себя уверенно.

Матч на «Олд Траффорд» – самые сумасшедшие эмоции в моей жизни! Даже когда мы тренировались на пустом стадионе, ощущалась сумасшедшая аура. В условной Германии на «Альянс-Арене» такого не было. А вот именно у «МЮ» – да, чувствуется эта история, энергетика. На самом деле после матча даже не хотелось уходить с поля. Хотелось еще играть и играть», - приводит слова Медведева официальный сайт «Локомотива».