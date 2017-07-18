Павел Астахов: Вопрос участия игроков «Химок» в отборе к ЧМ-2019 будем решать совместно с Кириленко
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Генеральный директор «Химок»
Павел Астахов высказался о ситуации с вызовом игроком в сборную России на матчи
отборочного турнира чемпионата мира.
«Будучи игроком, я всегда мечтал играть за сборную, и «Химки» гордятся, когда игроки клуба привлекаются в сборную. К сожалению, сейчас руководители европейского баскетбола не могут договориться, а крайними оказываются клубы.
Игры сборной будут накладываться на наши матчи в Евролиге, так что вопрос участия игроков «Химок» в отборе к чемпионату мира 2019 года нам предстоит решать совместно с РФБ, с президентом федерации Андреем Кириленко», – приводит «Р-Спорт» слова Астахова.
Напомним, регулярный чемпионат Евролиги не будет прерываться на матчи отборочного турнира чемпионата мира.
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