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Павел Астахов: Вопрос участия игроков «Химок» в отборе к ЧМ-2019 будем решать совместно с Кириленко

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов высказался о ситуации с вызовом игроком в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира.

«Будучи игроком, я всегда мечтал играть за сборную, и «Химки» гордятся, когда игроки клуба привлекаются в сборную. К сожалению, сейчас руководители европейского баскетбола не могут договориться, а крайними оказываются клубы.

Игры сборной будут накладываться на наши матчи в Евролиге, так что вопрос участия игроков «Химок» в отборе к чемпионату мира 2019 года нам предстоит решать совместно с РФБ, с президентом федерации Андреем Кириленко», – приводит «Р-Спорт» слова Астахова.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги не будет прерываться на матчи отборочного турнира чемпионата мира.

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