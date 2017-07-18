Александр Колесников: Кличко не имеет навыка добивания

Бывший боксер Александр Колесников прокомментировал поражение украинца Владимира Кличко от американца Энтони Джошуа.

— Перед Кличко всерьез маячит угроза третьего поражения подряд. Подобная вероятность способна пошатнуть его репутацию, бесспорно, выдающегося боксера?

— Абсолютно нет, ведь украинец проиграл не кому попало, а лучшему супертяжеловесу планеты на данный момент, - приводит слова Колесникова «Газета.Ру» - Джошуа — олимпийский чемпион, побил Кличко в зрелищном поединке и по праву занимает первую строчку во всех рейтингах. А что было бы, выиграй Владимир? Он его реально отпустил. Возможно, не имел навыка добивания, ведь прежде часто побеждал на тихой волне.

— А как украинцу следует расставить приоритеты в новой подготовке?

— На его месте я бы в оставшееся время подтянул работу вблизи. Постарался бы увеличить мощь ударов. Ну и чуток храбрости можно добавить — тут вспоминается, как Кличко отбегал от соперника в тот раз. Ему нужно вспомнить, кем он был в свои лучшие годы.