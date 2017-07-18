Александр Колесников: В реванше с Джошуа Кличко придется перестраиваться ментально

Бывший боксер Александр Колесников прокомментировал информацию о том, что Владимр Кличко и Энтони Джоуша могут провести бой-реванш осенью текущего года.

- С Джошуа все понятно: он молодой чемпион в самом расцвете, хочет и может много драться. А зачем этот бой Кличко?

- Как мы помним, в первом поединке Владимир был в полушаге от победы, - заявил Колесников в интервью «Газете.Ру» - Сумел хорошо подготовиться и предстал в отличной форме. Точно, одной из лучших за карьеру. Британец тогда еле-еле отошел от нокдауна. Считаю, украинцу немножко не подфартило. Он перестраховался, не стал добивать противника сразу. Думал сделать это в следующих раундах, как обычно. И потерял момент.

- То есть украинец идет в новую драку с реальными шансами на успех?

- Разумеется, в первом бою победить ему было проще. Теперь придется сложнее — во многом потому, что Джошуа преодолел психологический барьер. Как ни крути, братья Кличко — это целая эпоха в супертяжелом весе, пришедшая на смену Майку Тайсону. Но сейчас уже Владимиру придется перестраиваться ментально.

Напомним, поединок между Кличко и Джошуа состоялся 29 апреля, тогда американец выиграл нокаутом.