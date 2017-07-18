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Баринов стал игроком «Зенита»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Российский форвард Никита Баринов продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Контракт с баскетболистом рассчитан на один год.

Напомним, сезон-2016/17 26-летний баскетболист провел в «Парме». В прошедшем сезоне Единой Лиги ВТБ он провел 10 встреч, где в среднем набирал 5 очков и  делал 1,8 подбора.

Баринов уже выступал за «Зенит» в сезоне-2015/16, тогда он провел за команду 23 матча и в среднем набирал 4,6 очков при 2,7 подборах.

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