Агент Канунникова может заработать 4 миллиона евро на трансфере
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Агент полузащитника «Рубина» Максима Канунникова Павел Андреев может заработать четыре миллиона евро в случае трансфера своего клиента в «Спартак».
Как сообщает «БИЗНЕС Online», руководство «Рубина» настаивает на сумму перехода в шесть миллионов евро. В то время как Андреев и Канунников утверждают, что полузащитник может перейти в другую команду за 1 миллион оступных «Рубину» и четыре миллиона евро – комиссии Андрееву.
За «Рубин» 26-летний россиянин выступает с 2014 года.
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