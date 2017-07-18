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Агент Канунникова может заработать 4 миллиона евро на трансфере

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Агент полузащитника «Рубина» Максима Канунникова Павел Андреев может заработать четыре миллиона евро в случае трансфера своего клиента в «Спартак».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», руководство «Рубина» настаивает на сумму перехода в шесть миллионов евро. В то время как Андреев и Канунников утверждают, что полузащитник может перейти в другую команду за 1 миллион оступных «Рубину» и четыре миллиона евро – комиссии Андрееву.

За «Рубин» 26-летний россиянин выступает с 2014 года.

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