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Рохус Шох переизбран председателем Федерации футбола Волгоградской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Член Исполкома Российского футбольного союза Рохус Шох переизбран Председателем Федерации футбола Волгоградской области. Это стало ясно по итогам прямых выборов, в которых приняли участия члены областной футбольной Федерации.

Руководитель региональной футбольной Федерации в Волгоградской области избирается сроком на 5 лет, с 2012 года эту должность занимает Рохус Шох, которому победа на выборах позволила продлить свои полномочия на второй срок. 

Помимо Шоха на должность претендовали еще ряд кандидатов, среди которых стоит выделить известного в прошлом футбольного арбитра, члена судейского комитета РФС Эдуарда Малого и экс-игрока «Ротора», а ныне тренера Александра Беркетова. В общей сложности Федерацию футбола Волгоградской области входят 108 членов, имеющих право голоса на выборах. Уже после первого тура Шоху удалось заручиться голосами подавляющего большинства присутствующих (за его кандидатуру проголосовали 75 делегатов из 76 присутствовавших на конференции, 1 - воздержался). Этого, согласно уставу организации, достаточно для победы.

- Рохус Рохусович один из самых активных руководителей региональных Федераций отечественного футбола, - подчеркнул присутствовавший на конференции начальник Отдела программ развития и связям с регионами РФС Александр Козлов. – Недавно он был единогласно избран в Исполком РФС, теперь продлены его полномочия в волгоградской Федерации футбола, с чем хочется его поздравить.

Отметим, что накануне конференции некоторые ее участники даловались на то, что их принуждают отказаться от участия в выборах. Кроме того, за несколько дней до голосования офис федерации, расположенный в стенах Волгоградского колледжа Олимпийского резерва, был опечатан. Тем не менее, выборы все же состоялись. 

- Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в полном соответствии как с уставом общественной организации «Федерации футбола Волгоградской области», так и нормативными документами РФС, - заявил секретарь избиркома РФС Даниил Заморин после завершения конференции. – Могу отметить, что ни в одной из региональных Федераций, насколько мне известно, нет такого большого количества членов, как в Волгограде. Это дополнительный положительный момент, ведь это означает больше мнений, больше идей.


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