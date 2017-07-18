Максим Григорьев перешел в «Урал»
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Бывший полузащитник «Ростова» Максим Григорьев стал игроком екатеринбургского «Урала».
Как сообщает официальный сайт «Урала», Григорьев уже провел тренировку с командой.
ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" Максим Григорьев заключил контракт с #ФКУрал! Добро пожаловать! pic.twitter.com/2MvtGS6e4x— ФК Урал (@FCURAL) 18 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне Григорьев выступал на правах аренды в «Оренбурге», провел 10 матчей и результативными действиями не отметился.
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