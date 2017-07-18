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Максим Григорьев перешел в «Урал»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Григорьев стал игроком екатеринбургского «Урала».

Как сообщает официальный сайт «Урала», Григорьев уже провел тренировку с командой.

В прошедшем сезоне Григорьев выступал на правах аренды в «Оренбурге», провел 10 матчей и результативными действиями не отметился.

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