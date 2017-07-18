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Президент Федерации футбола Испании Вильяр арестован по подозрению в коррупции

Источник:  MarcaКомментарии

Как сообщает авторитетное издание MARCA, президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр и его сын сегодня были взяты под стражу.

Согласно источнику, арест 67-летнего чиновника стал результатом антикоррупционной операции. Отмечается, что также были арестованы некоторые другие сотрудники Федерации, в честности, вице-президент по вопросам экономики Хуан Падрон.

Источник уверяет, что задержанные подозреваются в ряде правонарушений: недобросовестное администрирование, растраты, коррупция, подделка документов.

Напомним, в 2015 году Вильяр был вовлечен в коррупционный скандал в ФИФА и УЕФА. Тогда Комитет по этике ФИФА вел расследование в отношении Вильяра, который занимал должности вице-президентом ФИФА и УЕФА, в связи с его отказом от дачи показаний по поводу дела о коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

В том же году сообщалось, что Вильяр может занять пост главы УЕФА в случае отставки Мишеля Платини. В итоге на эту должность был избран Александр Чеферин, а Вильяр снял свою кандидатуру незадолго до выборов.

Анхель Мария Вильяр занимает должность главы Федерации футбола страны с 1988 года. В мае этого года он был переизбран на восьмой срок, при этом его единственный оппонент Хорхе Перес не смог принять участие в выборах, так как не заручился соответствующей поддержкой.

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