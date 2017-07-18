«Боруссия» победила «Милан» в первом матче Международного кубка чемпионов

Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.