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«Боруссия» победила «Милан» в первом матче Международного кубка чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Боруссия» выиграла у «Милана» (3:1) в Гуанчжоу в первом матче Международного кубка чемпионов.

Дубль в составе немецкой команды сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а на 17-й минуте счет открыл полузащитник Нури Шахин. Единственный гол у «Милана» забил форвард Карлос Бакка.

Это был единственный матч «Боруссии» в рамках Международного кубка чемпионов. В то же время «Милан» 22 июля в Шэньчжэне сыграет с «Баварией».

Гуанчжоу (Китай)

Международный кубок чемпионов

«Милан» (Италия) – «Боруссия» (Германия) – 1:3 (1:2)

Голы: Бакка, 24 – Шахин, 17. Обамеянг, 20, с пенальти, 62.

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