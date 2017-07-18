«Боруссия» победила «Милан» в первом матче Международного кубка чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Боруссия» выиграла у
«Милана» (3:1) в Гуанчжоу в первом матче Международного кубка чемпионов.
Дубль в составе немецкой команды сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а на 17-й минуте счет открыл полузащитник Нури Шахин. Единственный гол у «Милана» забил форвард Карлос Бакка.
Это был единственный матч «Боруссии» в рамках Международного кубка чемпионов. В то же время «Милан» 22 июля в Шэньчжэне сыграет с «Баварией».
Гуанчжоу (Китай)
Международный кубок
чемпионов
«Милан» (Италия) – «Боруссия»
(Германия) – 1:3 (1:2)
Голы: Бакка, 24 – Шахин, 17. Обамеянг, 20, с пенальти, 62.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически