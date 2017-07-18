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Ольга Брусникина: В синхронном плавании нет правил, запрещающих родителям судить выступления собственных детей

Источник:  RT на русскомКомментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина дала интервью RT на русском.

– Сейчас все говорят о том, что среди судей был отец ставшего чемпионом мира итальянца Джорджо Минисини. Насколько нормальна подобная практика?
– В синхронном плавании нет правил, запрещающих родителям судить выступления собственных детей. По сути, заняться этим может любой человек, пройдя специальную судейскую школу и сдав экзамены в Международной федерации плавания. Не думаю, что к Минисини были применены какие-то специальные правила. Не очень хорошо знакома с историей этого судьи, но на чемпионаты мира арбитров обычно приглашает технический комитет FINA по синхронному плаванию. Так что присутствие Минисини в Будапеште – это не результат стараний итальянцев.

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