Ольга Брусникина: В синхронном плавании нет правил, запрещающих родителям судить выступления собственных детей

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина дала интервью RT на русском.

– Сейчас все говорят о том, что среди судей был отец ставшего чемпионом мира итальянца Джорджо Минисини. Насколько нормальна подобная практика?

– В синхронном плавании нет правил, запрещающих родителям судить выступления собственных детей. По сути, заняться этим может любой человек, пройдя специальную судейскую школу и сдав экзамены в Международной федерации плавания. Не думаю, что к Минисини были применены какие-то специальные правила. Не очень хорошо знакома с историей этого судьи, но на чемпионаты мира арбитров обычно приглашает технический комитет FINA по синхронному плаванию. Так что присутствие Минисини в Будапеште – это не результат стараний итальянцев.