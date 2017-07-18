Леонардо Лима: Был вариант с «Локомотивом», но агент посоветовал «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Леонардо Лима рассказал, почему перешел в клуб из Грозного, а не в «Локомотив».

- Расскажите, когда вы получили предложение из «Ахмата»? И был ли российский клуб единственным?

- На самом деле предложений было два: от «Ахмата» и «Локомотива». Мой агент сам решил, какой клуб будет лучше для моей карьеры, сказал, что нужно переходить в «Ахмат». Здесь очень тепло встретили, мне все нравится. У «Ахмата» хорошая инфраструктура, сильный главный тренер, приветливые болельщики. Одноклубники помогают. Все супер! - сказал Лима в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».