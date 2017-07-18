Брусникина считает, что уход Ищенко и Ромашиной не сказался на выступлении сборной России
Источник: RT на русскомКомментарии
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина дала интервью RT на русском.
– Сборной России удалось относительно безболезненно пережить уход пятикратных олимпийских чемпионок Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной?
– Конечно, именно в связи с их уходом существовали определенные опасения, но профессионализм тренеров, которые готовят синхронисток для сборной, продолжает давать свои плоды. Я уже говорила о группе, а ведь в ее состав на ЧМ вошли и девочки, которые совсем недавно покинули юниорскую команду. За этот год Покровская провела огромную работу, чтобы они смогли выполнить олимпийскую техническую программу. Как результат, сборная России продолжает держать очень высокую планку.
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