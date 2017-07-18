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Агент Ригони: Мой клиент может присоединиться к «Зениту» этим летом

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Как сообщает A Bola, полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит».

Согласно источнику, российский клуб опережает в борьбе за 24-летнего игрока лиссабонский «Спортинг».

«Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», – заявил агент игрока Хуан Крус, слова которого приводит «Спорта День за Днем».

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 10 млн евро. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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