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«Спартак» проявляет интерес к Нойштедтеру

Источник:  Sporun DibiКомментарии

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Sporun Dibi.

29-летний игрок сборной России подписал прошлым летом трехлетний контракт с «Фенербахче», однако его уровень игры не убедил руководство турецкого клуба.

В этой связи «Фенербахче» рассчитывает продать Нойштедтера, чтобы получить возможность приобретать новых игроков и не нарушать принципов финансового fair play.

Напомним, до перехода в «Фенербахче» Нойштедтер провел четыре года за «Шальке».

В минувшем сезоне Нойштедтер провел 18 матчей в чемпионате Турции.

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