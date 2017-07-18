«Спартак» проявляет интерес к Нойштедтеру
Источник: Sporun DibiКомментарии
Полузащитник «Фенербахче»
Роман Нойштедтер попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Sporun Dibi.
29-летний игрок сборной России подписал прошлым летом трехлетний контракт с «Фенербахче», однако его уровень игры не убедил руководство турецкого клуба.
В этой связи «Фенербахче» рассчитывает продать Нойштедтера, чтобы получить возможность приобретать новых игроков и не нарушать принципов финансового fair play.
Напомним, до перехода в «Фенербахче» Нойштедтер провел четыре года за «Шальке».
В минувшем сезоне Нойштедтер провел 18 матчей в чемпионате Турции.
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