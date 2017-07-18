Неймар дал согласие на переход в «ПСЖ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Барселоны» Неймар продолжит карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Esporte Interativo.
Согласно источнику, игрок успешно провел переговоры с «ПСЖ» и дал согласие на трансфер. Отмечается, что сумма сделки составит 222 млн евро.
При этом источник уверяет, что форвард покинет сине-гранатовых в течение двух недель.
Ранее спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес исключил уход игрока, отметив, что ни один клуб не согласится активировать опцию отступных.
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