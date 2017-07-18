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СКА расторг контракт со Стивом Мозесом

Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Мозес выступал за СКА с 2015 года. За это время он провел 58 матчей за армейцев и набрал в них 32 (15+17) очка. Кроме петербургского клуба нападающий выступал в КХЛ за «Йокерит».

Напомним, в сезоне-2016/17 СКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина. Мозес не принимал участия в матчах плей-офф из-за травмы.

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