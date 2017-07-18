Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.

Напомним, немецкий клуб, как сообщала пресса, не смог договориться с чилийцем о зарплате. Что касается Хамеса, то он пополнил ряды «Баварии» на правах аренды. Игрок «Реала» будет выступать в бундеслиге до 2019 года.

– Да, это правда. – говорит итальянский специалист. – Я обсуждал с руководством «Баварии» возможность приглашения Санчеса. Несколько месяцев шли переговоры. После этого мы поняли, что осуществить такой трансфер просто невозможно. Почему? Есть ряд причин, о которых я не хотел бы говорить. Мы просто сконцентрировали свое внимание на других игроках, – рассказал Анчелотти.

– Нет, Хамес не претендует на место Мюллера, – отвечает наставник. – Он может сыграть на позиции Алькантары. У него есть опыт игры в центральной линии. При этом Хамес неплохо действует справа и слева, а это значит, что он может заменить Роббена или Рибери.

Поймите, мы не пригласили его, чтобы кого-то заменить. Родригес приехал сюда, чтобы усилить «Баварию». Он прекрасно знает, что если заслуживает выхода на поле, то тренер включит его в стартовый состав. Если нет, то он, как и все остальные, может оказаться на лавке. Никому не гарантировано место в основе, – приводит слова Анчелотти ESPN FC.

Читайте также:

«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей истории