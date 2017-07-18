10 000 человек приняли участие в марафоне «Белые ночи»

Более 10000 участников из 65 стран приняли участие в ежегодном марафоне «Триколор ТВ Белые ночи» в Петербурге.

Соревнования проходили на десятикилометровой и марафонской дистанциях. Победителем в забеге на 42 км у мужчин стал россиянин Юрий Чечун. У женщин на аналогичной дистанции победила россиянка Надежда Лещинская.

- Благодаря Петербургу это самый красивый марафон в России. И для меня он особенный, так как в прошлом году я тоже занял здесь первое место. После финиша всем предлагали «Балтику 0» - это абсолютно нормально, например, за границей всегда основные спонсоры забегов — это пивные компании. Я понимаю, что провести такие соревнования без спонсорской поддержки организаторы не смогут. Вот и хочу от всех участников сказать: большое спасибо за такой спортивный праздник, и я буду рад, если «Балтика» и дальше будет поддерживать спортивные мероприятия, - отметил победитель забега Юрий Чечун.

Напомним, марафон «Белые ночи» проходит в Петербурге с 1990 года. Забег проводится по историческому центру города. Старт и финиш находятся на Дворцовой площади.