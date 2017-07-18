Тренерский штаб «Динамо» огласил состав на игру со «Спартаком»
Московское «Динамо» объявило стартовый состав на столичное дерби со «Спартаком», которое состоится сегодня в рамках 1-го тура РФПЛ.
Напомним, команды встретятся в Химках. Игра стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич, Зотов, Сапета, Ионов, Панченко, Бечирай.
Запасные: Нарубин, Белоруков, Рыков, Калугин, Соснин, Темников, Ташаев, Кузьмин, Соу, Луценко, Погребняк, Вандерсон
Отметим, что команда Массимо Карреры является действующим чемпионом страны. Что касается «Динамо», то клуб прошлый сезон провел в ФНЛ. В этом году команда вернулась в элитный дивизион первенства России.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета, Ионов, Катрич, Панченко, Бечирай
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция