Шипулин планирует защитить диссертацию

Как сообщает Znak, российский биатлонист Антон Шипулин собирается защитить в Уральском федеральном университете кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний.

«Тема кажется актуальной, сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта», – заявил Шипулин.

Отмечается, что спортсмен вместе с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым обсудили планы по созданию площадки для инклюзивного спорта и идею учреждения спортивной именной стипендии биатлониста.