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Шипулин планирует защитить диссертацию

Источник:  Znak.comКомментарии

Как сообщает Znak, российский биатлонист Антон Шипулин собирается защитить в Уральском федеральном университете кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний.

«Тема кажется актуальной, сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта», – заявил Шипулин.

Отмечается, что спортсмен вместе с  ректором УрФУ Виктором Кокшаровым обсудили планы по созданию площадки для инклюзивного спорта и идею учреждения спортивной именной стипендии биатлониста.

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