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«Халл» Слуцкого близок к подписанию контракта с экс-нападающим «МЮ»

Источник:  Sky SportsКомментарии

29-летний нападающий Фрэйзер Кэмпбелл станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, в ближайшее время форвард пройдет медицинский осмотр, а затем подпишет контракт с командой. Напомним, Кэмпбелл после ухода из «Кристал Пэлас» является свободным агентом. В минувшем сезоне нападающий сыграл в 12-ти матчах АПЛ и забил один гол.

Отметим, что форвард уже выступал за «тигров» в сезоне-2007/08 на правах аренды, сыграв 37 матчей (15 голов).

Ранее он защищал цвета таких известных клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Сандерленд».

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