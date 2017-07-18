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Два футболиста «Рубина» перешли на правах аренды в «Нефтехимик»

Источник:  ФК «Нефтехимик»Комментарии

«Нефтехимик» подписал арендное соглашение с защитником Сергеем Дорониным и нападающим Дмитрием Каменщиковым из «Рубина». Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

Детали соглашения не уточняются.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий провел за молодежную команду «Рубина» 24 встречи и отметился 8 голами. 20-летний защитник провел в сезоне 2016/2017 25 матчей в составе «молодежки» казанского клуба.

Напомним, что «Нефтехимик» выступает в ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». 

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