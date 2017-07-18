Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаю
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Рубина» Максима Канунникова.
«Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаю», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Зачем Канунников Спартаку?! Не понимаю.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что клубы не могут договориться о сумме сделки. По информации СМИ, «Рубин» требует за игрока сборной России 6 млн евро. Красно-белые готовы выложить один млн.
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