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Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Рубина» Максима Канунникова.

«Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаю», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что клубы не могут договориться о сумме сделки. По информации СМИ, «Рубин» требует за игрока сборной России 6 млн евро. Красно-белые готовы выложить один млн.

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