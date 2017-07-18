Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом» о подписании контракта.

- Переговоры с «Арсеналом» у меня действительно есть, но пока никакой конкретики я вам сказать не могу. Тульский клуб пока единственный, кто мне делал предложение из России. Надо все основательно взвесить и принять решение.

В данный момент, помимо «Арсенала», мне поступило множество предложений, но, посоветовавшись с агентом, мы приняли решение не спешить с выбором. Сейчас я тренируюсь в Сербии, поддерживаю форму, а в перерыве между тренировками мы вместе с агентом изучаем предложения. Я очень соскучился по футболу и хочу играть. Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе, - рассказал Тошич в интервью ТАСС.

Напомним, что Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе армейского клуба 241 матч и забил 41 мяч. Полузащитник в ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок страны.

5 июля Тошич покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

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